Seversin dizisi konusu ne? Seversin oyuncuları kimlerdir? Seversin dizisi uyarlama mı? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Seversin konusu nedir? Seversin oyuncuları kim? Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seversin dizisi uyarlama mı? Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Seversin dizisi konusu ne? Seversin oyuncuları kimlerdir? Seversin dizisi uyarlama mı? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediyor. İşte detaylar...
Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!
Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.
Burak Yörük - Tolga Tuna
İlayda Alişan - Asya
Zeynep Kankonde -
Nergis Kumbasar -
Ozan Dağgez - Ferdi
Ceren Taşçı -
Ergül Miray Şahin -
İlkin Tüfekçi -
Yiğit Dikmen - Selçuk
Hazal Benli - Selin
Halil İbrahim Kurum -
Dizi uyarlama değildir. Dizinin senaristleri Barış Erdoğan ve İlker Arslan'dır.