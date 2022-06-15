Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Seversin dizisi konusu ne? Seversin oyuncuları kimlerdir? Seversin dizisi uyarlama mı? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediyor. İşte detaylar...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCU KADROSU

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde -

Nergis Kumbasar -

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı -

Ergül Miray Şahin -

İlkin Tüfekçi -

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum -

SEVERSİN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi uyarlama değildir. Dizinin senaristleri Barış Erdoğan ve İlker Arslan'dır.

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