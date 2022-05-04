Seversin konusu nedir? Seversin oyuncuları kim? Seversin, D Productions imzalı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın paylaştığı, yaz aylarında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi. Seversin dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Seversin dizisi uyarlama mı? Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

SEVERSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seversin, D Productions imzalı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın paylaştığı, yaz aylarında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi.

Seversin dizisi yakında Kanal D'de başlayacak.

SEVERSİN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi uyarlama değildir. Dizinin senaristleri Barış Erdoğan ve İlker Arslan'dır.

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde -

Nergis Kumbasar -

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı -

Ergül Miray Şahin -

İlkin Tüfekçi -

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum -

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