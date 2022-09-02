Kış döneminde ayrı Yaz döneminde ayrı olarak yayınlanan diziler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler seyirciler için keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Televizyon ekranlarının büyük bir izleyici kitlesi var. Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Seversin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Seversin dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Seversin, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kitliyor. Kanal D ekranının sevilen dizisi Seversin güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Seversin dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Seversin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Seversin dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

SEVERSİN DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrolünde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisi izleyiciyi çıktığı günden beri ekranlara kitlemeyi başardı.Seversin dizisi her Çarşamba saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

Seversin dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Yaz dönemi dizisi olan Seversin dizisi Kanal D ekranında saat 20:00'da yayınlanıyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU

Burak Yörük'ün hayat verdiği Tolga karakteri genç bir aktördür. Yakışıklılığıyla ilgileri üzerine çeken Tolga hiç ummadığı anda üniversite öğrencisi olan kendi geçimini sağlamak için AVM'de çalışan Asya'ya aşık olur. En başta hiç uyuşmayan ikili zamanla alışırlar. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin'in senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya'nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan

Burak Yörük

Nergis Kumbasar

Zeynep Kankonde

Ceren Taşçı

Ozan Dağgez

Halil İbrahim Kurum

İlkin Tüfekçi

Ergül Miray Şahin