Seversin dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin final yapacağı yönündeki haberler üzerine takipçileri Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu sorularını araştırıyor. Peki, Seversin dizisi final mi yapıyor? Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü?

Başrolünde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı romantik komedi türündeki Seversin dizisinin final olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Seversin dizisi final mi yapıyor? Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte detaylar haberimizde...

SEVERSİN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

1 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi 20 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım final kararı aldı.

Romantik komedi türündeki yapım Asya ve Tolga'nın anlaşmazlıklarla başlayan aşk hikayesine odaklanıyordu.

SEVERSİN FİNAL Mİ?

Yaz aylarında macerasına başlayan Seversin dizisinin final kararı aldığı gazeteci Birsen Altuntaş tarafından ifade edildi.

Altuntaş, dizinin 20. bölümde ekrana veda edeceğini yazdı.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan (Asya),

Burak Yörük ( Tolga),

Nergis Kumbasar ( Suzan),

Zeynep Konkande ( Şerife)

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tolga oldukça popüler, işinin zirvesinde bir oyuncudur. Asya ise üniversite okuma hayaliyle yanıp tutuşan, AVM'de çalışan bir genç kızdır. Birbirinden oldukça farklı bu iki kişi tesadüfler halinde bir araya gelir. Asya bir anda kendini bambaşka bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.