Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin CANLI izle! Kanal D Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D SEVERSİN CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 21.45 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D SEVERSİN CANLI İZLE!

SEVERSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın pes etmeyen hamlesi Selin ve Nazlı'yı öfkelendirse de Tolga'yı mutlu etmiştir. Tolga, Asya ile kurallar üzerine pazarlığa tutuşur. Asya her ne kadar toprak işine girişinin Tolga için olmadığını söylese de gerçek öyle değildir. Tolga'nın da bunu fark edince artık harekete geçmeye karar verir. Toprak işinin lansmanında bütün yakınları ve magazin basını önünde Asya'ya evlenme teklif edecektir. Böylece hem çıkan haberlerin önünü alacak hem sevdiği kadını bir kere daha kazanacaktır. Fakat onun masum planı şer ittifakı tarafından bozulur.

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 26 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 18. Bölümde Tolga ve Nazlı'nın yeni dizisi yüzünden Asya işsiz kalıyor!

Nazlı'nın başrol olacağını öğrenen Asya öfkeyle seti terk eder. Tolga peşinden gitmek istese de çekimi bırakamaz. Her şeyden sıkılmış halde eve gelirken aldığı telefon Asya'yı bambaşka bir olaya sürükler.

Kudret'in hastalığı Tolga'nın babasına karşı daha da öfkelenmesini sağlar. Kudret yine bencillik yapmış kendisi için Tolga'nın karşısına çıkmıştır. Oysa bir kere olsun Tolga'yı düşünse belki her şey bambaşka olacaktır.

Asya, Tolga'ya karşı olan bütün öfkesine rağmen Kudret için ona gider. Vakti varken babasıyla arayı düzeltmesini ister. Tolga her ne kadar duvarlarını yüksek tutsa da Asya onu ikna etmeyi başarır.

Tolga babasıyla büyük yüzleşmeye hazırlanırken Asya da kariyerinde önemli bir adım atmaya karar verir. Selin ve Nazlı ortaklığına pabuç bırakmaya niyeti yoktur. İnce bir hesapla ikisinin de planlarını suya düşürecek hamleyi yapar. Bu hamle Tolga'yı da mutlu edecek bir hamledir.