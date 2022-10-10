Seversin dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin final yapacağı yönündeki haberler üzerine takipçileri Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu sorularını araştırıyor. Dizinin son bölümünü merak eden vatandaşlar araştırıyor. Peki, Seversin CANLI izle! Kanal D Seversin final bölümü izle! Seversin son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Seversin CANLI izle! Kanal D Seversin final bölümü izle! Seversin son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D SEVERSİN CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 21.45 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D SEVERSİN CANLI İZLE!

SEVERSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın, Tolga'yı kaçırması en başta Tolga'nın hoşuna gitse de Asya'nın ilişkilerini teste tabi tutması ve bunu doğanın şartlarıyla yapmak istemesi Tolga'nın keyfini kaçırır. Evet o her şeyden vazgeçerim demiştir ama bunun konfor alanı dışında olacağını düşünmemiştir.

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın pes etmeyen hamlesi Selin ve Nazlı'yı öfkelendirse de Tolga'yı mutlu etmiştir. Tolga, Asya ile kurallar üzerine pazarlığa tutuşur. Asya her ne kadar toprak işine girişinin Tolga için olmadığını söylese de gerçek öyle değildir. Tolga'nın da bunu fark edince artık harekete geçmeye karar verir. Toprak işinin lansmanında bütün yakınları ve magazin basını önünde Asya'ya evlenme teklif edecektir. Böylece hem çıkan haberlerin önünü alacak hem sevdiği kadını bir kere daha kazanacaktır. Fakat onun masum planı şer ittifakı tarafından bozulur. Selin ve Nazlı'nın sonunu düşünmeden attığı adımlar Asya'nın sabrını taşırır ve herkesi etkileyecek bir karar verir…