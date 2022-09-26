Ekranların sevilen dizisi Seversin bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Seversin bu akşam yok mu, neden yok, neden başlamadı? 26 Eylül Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor? merak etti. Peki, Seversin dizisi bu akşam var mı, neden geç başlayacak? İşte detaylar...

Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Seversin saat kaçta başlıyor, bugün yok mu?

Seversin, D Productions imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 26 Eylül Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor?

SEVERSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seversin her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat bugün yani 26 Eylül Pazartesi dizi 21:45 'de başlayacak.

BU AKŞAM SEVERSİN YOK MU, NEDEN YOK, SAAT KAÇTA?

Seversin bu akşam yeni bölümü var fakat tam saatinde başlamıyor. Dizi 21:45'te ekranlara gelecektir. Seversin dizisinin yeni bölümü bugün 26 Eylül 2022 Pazartesi akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Dizi bitmedi veya final yapmadı sadece geç başlıyor. Diziden önce ise "Zengo" filmi ekranlara gelecek.

26 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Zengo

21:45 - Seversin

00:45 - O Kız

SEVERSİN OYUNCU KADROSU

Nergis Kumbasar : Suzan Tuna

Zeynep Kankonde : Şerife Çelikbaş :

Mehmet Bilge Aslan : Bahri Zıpkın

Ceren Taşçı : Nesrin Akkuş

Ozan Dağgez : Ferdi Kutlu

İlkin Tüfekçi : Handan Çelikbaş Kutlu

Halil İbrahim Kurum : Kadir Çelikbaş

Miray Şahin : Nazlı Çelikbaş

Hazal Benli : Selin Zıpkın

Yiğit Dikmen : Selçuk

Atakan Yılmaz : Hakan

Ceren Yıldırım : Zeynep

Eren Demirbaş : Yönetmen

Elif Çapkın : Şule

Yağmur Gurur : Hediye

Deren Talu : Şenay

Bülent Polat : Senarist