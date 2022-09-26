Seversin bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 26 Eylül Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor?
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Ekranların sevilen dizisi Seversin bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Seversin bu akşam yok mu, neden yok, neden başlamadı? 26 Eylül Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor? merak etti. Peki, Seversin dizisi bu akşam var mı, neden geç başlayacak? İşte detaylar...
Seversin, D Productions imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin bu akşam var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 26 Eylül Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Neden geç başlıyor?
Seversin her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat bugün yani 26 Eylül Pazartesi dizi 21:45 'de başlayacak.
Seversin bu akşam yeni bölümü var fakat tam saatinde başlamıyor. Dizi 21:45'te ekranlara gelecektir. Seversin dizisinin yeni bölümü bugün 26 Eylül 2022 Pazartesi akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Dizi bitmedi veya final yapmadı sadece geç başlıyor. Diziden önce ise "Zengo" filmi ekranlara gelecek.
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Zengo
- 21:45 - Seversin
- 00:45 - O Kız
Nergis Kumbasar : Suzan Tuna
Zeynep Kankonde : Şerife Çelikbaş :
Mehmet Bilge Aslan : Bahri Zıpkın
Ceren Taşçı : Nesrin Akkuş
Ozan Dağgez : Ferdi Kutlu
İlkin Tüfekçi : Handan Çelikbaş Kutlu
Halil İbrahim Kurum : Kadir Çelikbaş
Miray Şahin : Nazlı Çelikbaş
Hazal Benli : Selin Zıpkın
Yiğit Dikmen : Selçuk
Atakan Yılmaz : Hakan
Ceren Yıldırım : Zeynep
Eren Demirbaş : Yönetmen
Elif Çapkın : Şule
Yağmur Gurur : Hediye
Deren Talu : Şenay
Bülent Polat : Senarist