Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Final bölümüyle ekranlara gelen dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Peki, Seversin bu akşam var mı? Seversin neden yok? Seversin yeni bölüm ne zaman? Seversin hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Seversin, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kitliyor. Kanal D ekranının sevilen dizisi Seversin güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Seversin dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Seversin bu akşam var mı? Seversin neden yok? Seversin yeni bölüm ne zaman? Seversin hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

SEVERSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi Pazartesi günü saat 20:00'da izleyici ile ekranlara gelmektedir.

SEVERSİN BU AKŞAM VAR MI?

Seversin dizisi bu akşam saat 22.15'de KANAL D'de ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.