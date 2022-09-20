Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Seversin ilk yayınlandığında izleyiciyi kendisine bağlamıştı. Başrolünde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizi her hafta heyecanla takip ediliyordu. Peki, Seversin bitti mi? Seversin final mi yaptı? Seversin dizisi finali ne zaman?

Kanal D'nin sevilen aşk dizisi her hafta ilgiyle izleniyordu. Başrolünde yer alan İlayda Alişan ve Burak Yörük sevilerek izleniyordu. Şimdi ise Seversin dizisini sıkı sıkıya takip eden izleyicilerin akıllarında yer alan sorular arasında Seversin dizisi bitiyor mu? Sorusu var. Peki, Seversin bitti mi? Seversin final mi yaptı? Seversin dizisi finali ne zaman?

SEVERSİN BİTTİ Mİ?

Bu yaz ekranlara gelen Seversin dizisi büyük ilgi çekmişti. Yayın günü Perşembe gününe alındıktan sonra istenilen izlemeye ulaşılamadı. Yapımcılar ise Seversin dizisinin finalini yapmaya karar verdi. Seversin dizisi 17 Ekim tarihinde son kez ekranlara gelecek.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan ve Burak Yörük, Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin.