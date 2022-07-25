Seversin 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 9. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 9. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.



SEVERSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolga'nın Asya'yı kıskanıyor olması, aralarındaki duyguların da depreşmesine neden oluyor! Tolga, Asya'dan hoşlandığını sonunda itiraf ediyor! İkili arasındaki sahte aşk, gerçeğe dönüşmek üzere... Peki Asya, onun duygularına karşılık verecek mi?