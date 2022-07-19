Seversin 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 8. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 8. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 13 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya'nın son anda yaptığı sürpriz manevrayla Tolga'nın planı mahvolmuştur. Aşk oyunu evliliğe kadar sürecek gibi gözükmektedir. Bir an önce bu durumdan kurtulmak isteyen Tolga, Asya'ya karşı yeni bir plan tasarlayarak uygulamaya başlar.