Seversin 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 11. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 11. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Tolga, Asya'ya olan hislerini sorgularken Asya da Tolga'nın davranışlarına anlam vermeye çalışmaktadır. Sete gelen haber bir anda çekimleri durdurur. Aşk Girdabı'nın senaristi Sefa Oran, Bahri'yi arayıp diziyi artık yazmayacağını söylemiştir. Bir anda gözler Tolga'ya çevrilir çünkü kısa süre önce verdiği bir röportajda Tolga çekimlerde sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığından bahsetmiştir. Bahri Tolga ve Asya'yı Sefa Oran'ı ikna etmesi için görevlendirir. Kahramanlarımız Sefa Oran'la konuştuklarında meselenin altında yatan asıl sebebin kötü sonla biten bir aşk hikayesi olduğunu anlarlar. Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?