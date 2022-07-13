Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bugünkü yeni bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SEVERSİN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 7. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Tolga arasında öpücük krizi baş gösteriyor!

İşin içine kıskançlık girince olanlar oluyor!

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 6 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde evlilik oyununda Asya, son hamlesini yapıyor!

Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya, otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder ve Asya'nın iş birliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir.

İki taraf da başladıkları oyunun evlilik aşamasına hızlı geçişinden tedirgindir ve bir an önce oyunu bitirme niyetindedir. Tolga, oyunu sonlandırmak için bulduğu dahiyane fikrini hayata geçirmeye çalışırken, Asya'nın son hamlesi ikiliyi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum