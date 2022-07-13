Seversin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 7. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 7. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya, otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder ve Asya'nın iş birliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir.

İki taraf da başladıkları oyunun evlilik aşamasına hızlı geçişinden tedirgindir ve bir an önce oyunu bitirme niyetindedir. Tolga, oyunu sonlandırmak için bulduğu dahiyane fikrini hayata geçirmeye çalışırken, Asya'nın son hamlesi ikiliyi geri dönülmez bir yola sokacaktır.