Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bugünkü yeni bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SEVERSİN 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 6. Bölüm Fragmanı yayında! Aşk oyunu boyut değiştiriyor ve Tolga Asya ile nişanlanıyor! İkili arasında başlayan çekim ise beklenmedik bir sonun başlangıcı oluyor!

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 29 Haziran Çarşamba yayınlanan son bölümde Tolga köşeye sıkışınca gelen evlilik teklifi herkesi şoke ediyor!

Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır. Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır.Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez. Fakat Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum