Seversin 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 6. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 6. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Seversin 22 Haziran Çarşamba yayınlanan son bölümde Tolga köşeye sıkışınca gelen evlilik teklifi herkesi şoke ediyor!

Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır. Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır.Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez. Fakat Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.