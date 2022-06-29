Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bugünkü yeni bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SEVERSİN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 5. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Asya, Tolga'yla olan flört oyununu devam ettirebilecek mi? Yoksa bu oyun evlilik teklifi ile mi taçlanacak?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 22 Haziran Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya ve Tolga arasındaki buzlar erirken, beklenmeyen bir gelişme daha yaşanır!

Asya, Selçuk'un karısının açıklamaları ve Ferdi'nin kendisini kurtarmak için "Kadının söyledikleri doğrudur." demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya'yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.

Tolga ise bu dönemde Asya'nın yanında durur ve Asya'nın haklı olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır. Tolga'nın, sadece Asya'nın değil, dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için Kadir'in de güvenini kazanması gerekmektedir.

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum