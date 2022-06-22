Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bugünkü yeni bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SEVERSİN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Tolga, Asya'nın abisi Kadir'e kendisini sevdirmeye çalışıyor!

Tolga, dizinin selameti için yolun Asya'nın abisi Kadir'den geçtiğini geç anlar. Bu yüzden ağır abi tripleriyle kendisini Kadir'e kabullendirmeye çalışmaktadır. Asya ise, bu çabanın boşa olduğunu bilmektedir; fakat, abisinin biraz olsun geri vites yapması için Tolga'nın başarısı önemlidir. İşler tam da istedikleri kıvama gelmişken karavanda yaşanan tatsız yakınlaşma Kadir'i çileden çıkartır. Durumu kurtarmak isteyen yapımcı öyle bir şey der ki ortalık bir anda karışır.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum

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