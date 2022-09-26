Kanal D'nin beğenilen yapımlarından olan Seversin'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seversin bugün 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Seversin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? Seversin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 19. bölüm fragmanı bugünkü 18. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 18. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Asya ve Tolga barışacak mı?

Tolga, doğum gününde Asya tarafından terk edilince ikili arasında büyük bir uçurum oluşur. Asya ise Tolga'yla tekrar barışmak için bir plan yapar.

Seversin özetsiz yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 21.45'te Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 19 Eylül Pazartesi günü yayınlanan 17. Bölümde Asya ve Tolga, Selin ve Nazlı'nın büyük oyunuyla şoke oluyor!

Tolga'nın öğrendiği gerçek, hayatının alt üst olmasına sebep olur. Asya panikle yılların sırrını deşifre etmiş ve bütün tepkileri üzerine çekmiştir. Tolga bu gerçekle düştüğü boşluktan çıkmak için çabaladıkça daha da dibe batar. Tolga'nın kendine olan güveni kırılmıştır. Suzan'a, Kudret'e ve hatta Asya'ya olan öfkesi onu iyice depresif bir duyguya sokar. Bu haliyle herkesi kırıp dökerken Asya da bundan nasibini alır.

Tolga'yı dipten çıkaran kişi Hakan olur. Çünkü o Tolga Tuna'nın yolculuğunu başından beri bilen ve ona omuz veren kişidir. Tolga her şeyi sıfırlayıp yeniden çıkacağı yolculuktan önce hesapları kapatmak ister. Bunu yaparken kendince babası Kudret'ten intikam da alacaktır. Fakat sonu düşünülmeden atılan adımlar ve Tolga'nın dipteki halinden faydalanarak uzatılan dost eller Tolga'yı Asya'yla koparma noktasına getirir. İkili arasındaki zorlu sınav asıl şimdi başlıyordur…

Seversin yeni bölümüyle yeni günü olan pazartesi akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum