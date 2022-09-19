Kanal D'nin beğenilen yapımlarından olan Seversin'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seversin bugün 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Seversin 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? Seversin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 18. bölüm fragmanı bugünkü 17. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Tolga, babasıyla çalışmaya devam eden Asya'yı affetmiyor!

Asya, Tolga'yı tekrar kazanabilmek için konuşmaktadır. Tolga, hayatını mahvettiğini düşündüğü babası ile çalışan Asya'yı dinlemek istemez. Onun için çok önemli bir konu olan bu durumda Asya'nın kendi yanında olmasını ister. Asya ise, kendi doğrularının arkasında kalınca Tolga'yı kaybetmekle karşı karşıya kalır. Tolga, babasının karşısına bir kez daha çıkar ve hayatından uzak durmasını ister. Bu sırada herkesi şoke eden bir gelişme yaşanır.

Seversin yeni gününde yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 14 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 16. Bölümde Asya, Tolga'yı öfkelendiren bir harekette bulunuyor!

Asya'nın attığı imza Tolga'nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga'nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga'nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Olay Tolga ve Asya'nın hayatını kökünden sarsacak kadar büyüktür. Asya, bir yandan Tolga etkilenmesin diye bu sözleşmeyi ne için yaptığını gizlerken diğer yandan Kudret'in kendisini kandırdığını düşünmekte ve peşine düşüp hesap sormak istemektedir. Gerçekten Suzan'ın anlattığı gibi Kudret oğlunun kötülüğünü mü istiyordur?

Asya'nın hem Kudret'ten hem de Suzan'dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga'nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret'ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır. Fakat o Tolga ve Kudret'i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar.Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga'nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.

Seversin yeni bölümüyle yeni günü olan pazartesi akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum