Kanal D'nin beğenilen yapımlarından olan Seversin'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seversin bugün 15. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Seversin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? Seversin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 16. bölüm fragmanı bugünkü 15. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 7 Eylül Çarşamba yayınlanan son bölümde Tolga, Asya'yla yollarını ayırıyor!

Sonu düşünmeden söylenen aşk yalanı Tolga'nın da Asya'nın da başını derde sokarak aşk yasağına dönüşür. Tolga'nın diziyi bırakması yanı sıra işlerinin de teker teker iptal olmasıyla zor günler geçirmeye başlar. Bu zor zamanlarda yanında olması gereken Asya mesafeli davranmak zorunda kalınca, Tolga iyice bunalıma girer.

Asya'nın Tolga'yı düşünerek uzak durması ikilinin arasını açmaya başlar. Bu durum kimilerini de mutlu eder. Herkese rağmen tüm gözlerden uzak ama bir o kadar da ortada buluşan ikiliyi bu defa Asya'nın sakladığı küçük sırrın ortaya çıkması koparır. Asya durumu düzeltmek ve Tolga'yı mutlu etmek isterken ne kadar büyük bir risk aldığından habersizdir.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 31 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya ve Tolga, magazinde çıkan habere birlikte göğüs geriyor!

Tolga ve Asya'nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem'in köşesinde yazdığı 'kanıtlarım var' yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?

Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar. Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar. Fakat Korkusuz Kalem'in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır…

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum