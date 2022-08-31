Kanal D'nin beğenilen yapımlarından olan Seversin'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seversin bugün 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Seversin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? Seversin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 15. bölüm fragmanı bugünkü 14. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 14. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Asya ve Tolga'nın aşkı magazin sitelerine bomba gibi düşüyor.

Magazin siteleri Asya ve Tolga'nın aşkının sahte olduğunu haber yapınca herkes şoke oluyor. Gözler Asya ve Tolga'nın üzerinde olurken, ikilinin "sahte aşk" iddialarına vereceği tepki nasıl olacak?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 24 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya ve Tolga, aşklarına bir şans veriyor!

?Asya, Tolga'nın bir şeyler çevirdiğinden emindir. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Ancak bu olay Tolga'da bir iç hesaplaşmaya yol açar. Asya Tolga'ya güven sorununu aştığını açıklamak üzereyken Tolga ara vermenin iyi olacağını söyler. Tolga telefondaki mesaj konusunda kabahatsiz olsa bile, Asya'nın şüpheci davranmasına da geçmiş hayatı yüzünden hak vermektedir. Tolga ve Asya, Tolga'nın daha önceden çektirmiş olduğu sahte aldatma fotoğraflarını yaymaya karar verirler. Böylece işe zarar vermeden sahte nişanı bitirebileceklerdir. Ama bunu uygulamak ikisine de zor gelir; İkisi de çeşitli bahanelerle ayrılığı geciktirmeye çalışırlar. Hal böyleyken Asya'nın liseden bir arkadaşı hayatlarına girecek ve olayların akışının değişmesine sebep olacaktır.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum