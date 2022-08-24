Kanal D'nin beğenilen yapımlarından olan Seversin'in 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seversin bugün 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Seversin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? Seversin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 14. bölüm fragmanı bugünkü 13. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 13. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Tolga'ya aşkını itiraf etmek için hazırlık yapıyor!

Asya artık kendi içinde Tolga'ya olan aşkını kabullenmiştir. Ancak bunu nasıl dile getireceğini bilemez.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 17 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde yaşanan bir olay sonra Asya'nın, Tolga ile ilgili düşünceleri değişiyor!

Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştur. Kalbi bu açıklamayı kucak açarak karşılasa da aklı onu durdurmaktadır. Asya, Tolga'yla açık konuşur, onun hislerinde samimi olduğundan emindir; ama, bu ne kadar sürecektir. Tolga Tuna'nın deli gönlü bu aşkı ne kadar taşıyabilecektir.

Asya'nın, Tolga Tuna'nın "kalbi kırılmışlar" listesine eklenmeye niyeti yoktur. Tolga, Asya'nın düşüncesine hak verir. O da kendisinin farkındadır. Tolga aşkını ispat edebilmek için mücadele etmeye karar verir. Karşısına çıkacak en büyük engel kendisi olacaktır. Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebildi mi?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum