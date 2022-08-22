Seversin 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 13. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Seversin dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Seversin dizisinin yeni bölümü ne zaman? Seversin 13. fragmanı yayınlandı mı? Seversin yeni bölüm fragmanı izle! Seversin 13. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 13. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 17 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde yaşanan bir olay sonra Asya'nın, Tolga ile ilgili düşünceleri değişiyor! Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştur. Kalbi bu açıklamayı kucak açarak karşılasa da aklı onu durdurmaktadır. Asya, Tolga'yla açık konuşur, onun hislerinde samimi olduğundan emindir; ama, bu ne kadar sürecektir. Tolga Tuna'nın deli gönlü bu aşkı ne kadar taşıyabilecektir. Asya'nın, Tolga Tuna'nın "kalbi kırılmışlar" listesine eklenmeye niyeti yoktur. Tolga, Asya'nın düşüncesine hak verir. O da kendisinin farkındadır. Tolga aşkını ispat edebilmek için mücadele etmeye karar verir. Karşısına çıkacak en büyük engel kendisi olacaktır. Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebildi mi?