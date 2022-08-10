Kanal D'nin beğenilen yapımlarından olan Seversin'in 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seversin bugün 11. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Seversin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? Seversin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 12. bölüm fragmanı bugünkü 11. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 11. Bölüm Fragmanı yayında! Tolga'dan Asya'ya seviyorum itirafı!

Zor durumda kalan Asya herkes için en doğru kararı vermek ister. Tolga ise Asya'nın yanındadır. Dayanamaz ve sonunda Asya'ya onu sevdiğini itiraf eder!

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 3 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümde Nazlı'nın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar herkeste şok etkisi yaratıyor!

Tolga, Asya'ya olan hislerini sorgularken Asya da Tolga'nın davranışlarına anlam vermeye çalışmaktadır. Sete gelen haber bir anda çekimleri durdurur. Aşk Girdabı'nın senaristi Sefa Oran, Bahri'yi arayıp diziyi artık yazmayacağını söylemiştir. Bir anda gözler Tolga'ya çevrilir çünkü kısa süre önce verdiği bir röportajda Tolga çekimlerde sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığından bahsetmiştir. Bahri Tolga ve Asya'yı Sefa Oran'ı ikna etmesi için görevlendirir. Kahramanlarımız Sefa Oran'la konuştuklarında meselenin altında yatan asıl sebebin kötü sonla biten bir aşk hikayesi olduğunu anlarlar. Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum