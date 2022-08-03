Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 11. bölüm fragmanı bugünkü 10. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 10. Bölüm Fragmanı yayında! Tolga, Asya'ya gerçekten aşık mı oluyor? Peki Asya, ona karşı ne hissediyor? İkili aşk sınavından geçebilecek mi?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 27 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Tolga, Onur'un gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor ve Asya ile zafer elde ediyor!

Asya'ya büyük bir şirketten güzel bir reklam teklifi gelir. Tolga reklamdaki partner rolünün kendine geleceğini umarken Asya'nın partneri Onur Yekta olur. Onur Yekta, Tolga'nın eski oyuncu bir arkadaşıdır. Geçmişte yaşanmış bir olaydan dolayı Tolga ve Onur birbirlerine düşmandır.

Tolga Onur'dan şüphelenir. Çünkü Fransa'da yaşayan Onur televizyon ve reklam tekliflerini geri çevirmesiyle tanınmaktadır. Tolga Onur'un intikam için geldiğinden emindir ve Asya'yı uyarır. Asya ise Tolga'yı çok dikkate almamakta, Tolga'nın Onur'un kariyerini ve sempatisini kıskandığını düşünmektedir. Tolga bir yandan Asya'yı korumak amacıyla bir yandan da Asya'yı kıskandığı için Onur'un maskesini düşürmeye çalışır. Ancak her denemesinde kendisi zor duruma düşer. Reklam çekimleri finale giderken, Tolga Onur'un gerçek yüzünü gösterebilecek midir?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum