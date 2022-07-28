Seversin 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Seversin 10. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Seversin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Seversin dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Seversin konusu nedir? Seversin 10. Fragmanı nasıl izlenir! Seversin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'ya büyük bir şirketten güzel bir reklam teklifi gelir. Tolga reklamdaki partner rolünün kendine geleceğini umarken Asya'nın partneri Onur Yekta olur. Onur Yekta, Tolga'nın eski oyuncu bir arkadaşıdır. Geçmişte yaşanmış bir olaydan dolayı Tolga ve Onur birbirlerine düşmandır.

Tolga Onur'dan şüphelenir. Çünkü Fransa'da yaşayan Onur televizyon ve reklam tekliflerini geri çevirmesiyle tanınmaktadır. Tolga Onur'un intikam için geldiğinden emindir ve Asya'yı uyarır. Asya ise Tolga'yı çok dikkate almamakta, Tolga'nın Onur'un kariyerini ve sempatisini kıskandığını düşünmektedir. Tolga bir yandan Asya'yı korumak amacıyla bir yandan da Asya'yı kıskandığı için Onur'un maskesini düşürmeye çalışır. Ancak her denemesinde kendisi zor duruma düşer. Reklam çekimleri finale giderken, Tolga Onur'un gerçek yüzünü gösterebilecek midir?

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?