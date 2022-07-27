Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu?

SEVERSİN 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin 10. bölüm fragmanı bugünkü 9. bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

SEVERSİN 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVERSİN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seversin 9. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'ya yeni bir reklam teklifi geliyor. Reklamdaki rol arkadaşının kim olduğu ise Tolga'nın canını epey sıkıyor! Tolga'ya rakip gelen bu kişi, Asya'yı etkilemeyi başarabilecek mi?

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 20 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Bahri, Asya ve Tolga'nın yalan aşkını öğreniyor! Bu durum ikilinin geleceğini nasıl etkileyecek?

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.

Meçhul hayran Asya'ya korkutucu mesajlar yollamaya devam ederken kanal öpüşme sahnesinin yeni bölüme yetiştirilmesini ister. Asya henüz öpüşme sahnesi için hazır değildir ama daha büyük bir sorunu vardır. Meçhul hayran Asya ve Tolga'yı öpüşme sahnesini asla çekmemeleri konusunda uyarır. Öpüşme sahnesi çekilirse meçhul hayran ikisine de zarar verecektir. Asya ve Tolga hem sahneyi çekebilmek hem de bu meçhul hayranı yakalamak için bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Yörük - Tolga Tuna

İlayda Alişan - Asya

Zeynep Kankonde

Nergis Kumbasar

Ozan Dağgez - Ferdi

Ceren Taşçı

Ergül Miray Şahin

İlkin Tüfekçi

Yiğit Dikmen - Selçuk

Hazal Benli - Selin

Halil İbrahim Kurum