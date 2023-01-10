Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Haris Severoviç, sarı-kırmızılılardan ayrılacağının sinyallerini verdi. Sarı- Kırmızılı ekibin taraftarları ise iddiaların ardından Severoviç gidiyor mu? Severoviç hangi takıma gidiyor? Severoviç Galatasaray'dan gidiyor mu? sorularına yanıt aradı.

Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen golcü oyuncu Haris Seferovic, Galatasaray yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Ara transfer döneminde oyuncu ile olan sözleşmenin feshi bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Severoviç gidiyor mu? Severoviç hangi takıma gidiyor? Severoviç Galatasaray'dan gidiyor mu? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

SEFEROVİÇ GİDİYOR MU?

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Haris Severoviç, sarı-kırmızılılardan ayrılacağının sinyallerini verdi. Anadolu kulüplerinin de ilgili olduğu futbolcunun Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinin geri kalanında düzenli forma giymek istediği öğrenilen golcünün ara transfer döneminde sözleşmesi feshedilebilir. Büyük umutlarla transfer edilen Seferoviç, hazırlık maçları ile birlikte sezona iyi başladı. İlk etapta etkili oyunu ile dikkat çeken İsviçreli forvet, daha sonraki süreçte performans düşüklüğü yaşadı. Takımda üçüncü forvet konumuna düşen 30 yaşındaki futbolcunun devamlı olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

BENFİCA'YA GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Düzenli forma giymek istediği için Benfica'ya geri dönmek istemeyen 30 yaşındaki oyuncuya Türkiye'den birçok takım talip oldu. Kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'de kalmak istediğini belirten futbolcu Türkiye'de kalmak istiyor.

Haji Wright transferi için nabız yoklayan Galatasaray'ın Antalyaspor'dan teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakacağı iddia ediliyor. Fanatik'in haberine göre, Benfica'dan kiralık olarak gelen oyuncu için Galatasaray'ın sözleşme feshetmesi ve sonrasında Antalyaspor ile Portekiz temsilcisinin anlaşması gerekiyor.