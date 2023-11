Sevda Türküsev kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Sevda Türküsev'in biyografisi ve hayatı gündeme geliyor. Yazarlığa 2004 yılında çıkarmış olduğu Muhafazakar Çapkınlar kitabıyla adım atmıştır. Sevda Türküsev kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sevda Türküsev'in biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

Sevda Türküsev, 10 Haziran 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, iletişim uzmanı, sunucu ve yazar. 1987 yılında tekstil sektöründe tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve sonra sırasıyla üretim, planlama ve diğer bölümlerde görev yapmıştır. Türkiye'de büyük şirketlerde ve son olarak 2004–2008 yıllarında yurt dışında büyük bir entegre tekstil fabrikasının genel müdürlüğünü yapmıştır.

Yazarlığa 2004 yılında çıkarmış olduğu Muhafazakar Çapkınlar kitabıyla adım atmıştır. Bu eserde yazar genel müdürlük dönemindeki, gözlemlerini, yaşadıklarını ve izlenimlerini paylaşmıştır. Kitabın o dönem çok ses getirmesi ile birlikte çeşitli TV programlarını konuk olarak yer almıştır. Yazar toplamda 14 kitap yazmıştır. Kadın-erkek ilişkilerinin yanı sıra kişişel gelişim ve kişisel başarı alanlarında kitaplar yazmıştır. Duygu kontrolü ve kişisel başarı kitabı en çok satan eserlerinin başında gelip 17. baskıya ulaşmıştır.

Sevda Türküsev 2014–2015 senelerinde Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonraki yıllarda çeşitli internet gazetelerinde gündeme dair yorumlarını düzenli olarak paylaşmıştır. Ayrıca 2014–2015 tarihleri arasında düzenli olarak Tv Net - Net Bakış programında yorumcu olarak yer almıştır ve gündeme dair konuları yorumlamıştır.

Yazar son dönemlerde çeşitli üniversiteler ve okullarda gençlere Kişisel Gelişim Başarı Motivasyon Liderlik konulu paneller, konferanslar vermiştir. Aile içi iletişim, kişisel gelişim, medyanın etkisi, iş hayatında başarı konularında seminerler, paneller, konferanslar ve eğitimler vermeye devam etmektedir. Yazar halen sosyal medya hesaplarında gündeme dair yorumlarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir, Tv yorumculuğu, kişisel gelişim profesyonelliği, kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetleri vermektedir. Türküsev, 2020–21 sezonunda Uçankuş TV'de Canlı Masa programında hafta içi her gün Erol Köse ve Nurseli İdiz ile birlikte gündeme dair yorumlar yapmıştır. Sevda Türküsev şu an TGRT Haber'de Bilmedikleriniz programıyla hafta içi her gün Erol Köse ile birlikte gündeme dair yorumlar yapmaktadır. Sevda Türküsev, 19 yaşında evlenmiş ve bu evlikten bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 25 yaşında eşinden ayrılarak hayat mücadelesine oğluyla birlikte devam etmiştir.

Filmografi