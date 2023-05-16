ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sevda Özbek kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Sevda Özbek ile ilgili bilgiler haberimizde...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sevda Özbek geliyor. Peki, Sevda Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Sevda Özbek'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SEVDA ÖZBEK KİMDİR?

Sevda Özbek ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı'dır.

Sevda Özbek, 1979 yılında Almanya'da doğdu. Makine Mühendisidir. İşletme yüksek lisansı vardır. Uzun yıllar özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sevda Özbek'in Twitter'da 38 bin takipçisi bulunmaktadır.