Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Sevda Mecburi İstikamet filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Başrolünde Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı filmin vizyon tarihi araştırılıyor. Peki, Sevda Mecburi İstikamet ne zaman çıkacak? Sevda Mecburi İstikamet ne zaman vizyona girecek?

Başrolünde Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in olduğu baba- kız konusu işlendiği film Sevda Mecburi İstikamet'in vizyon tarihi film severler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Sevda Mecburi İstikamet ne zaman çıkacak? Sevda Mecburi İstikamet ne zaman vizyona girecek? soruları aratılıyor.

SEVDA MECBURİ İSTİKAMET NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Sevda Mecburi İstikamet filmi 6 Ocak tarihinde vizyona girecek.