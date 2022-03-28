Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel hayatı ve biyografisi! Sevda Demirel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sevda Demirel merak konusu oldu. İşte Sevda Demirel hakkında merak edilen Sevda Demirel kimdir, Sevda Demirel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Nisan 1972 49 yaşında Almanya Boy: 1,78 m Sevda Demirel, (d. 28 Nisan 1972, Langen, Almanya) Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusudur. Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı. Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte "Otostop" filminin başrolünde oynadı. Silikonlarının patlaması ve İki Kere Kiki adlı programda Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.

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