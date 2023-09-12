Sevilen şarkıcı İrem Derici, bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartışarak karakolluk olduğu iddiası gündeme geliyor. Sevda Dedeman kimdir, ne iş yapıyor ve İrem Derici ile Sevda Dedeman kavga mı etti soruları merak ediliyor. Peki, Sevda Dedeman kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici ile Sevda Dedeman kavga mı etti ?

Sevda Dedeman kimdir, ne iş yapıyor ve İrem Derici ile Sevda Dedeman kavga mı etti soruları gündemden düşmüyor. İrem Derici ile iş insanı Sevda Dedeman'ın Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde girdiği sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü bir çalışanın kafasına saksı isabet ettiği için ikilinin karakolluk olduğu iddia edildi. Sevda Dedeman kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici ile Sevda Dedeman kavga mı etti? Detaylar haberimizdedir…

SEVDA DEDEMAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Instagram hesabından haberi yapan gazeteciye tepki gösteren İrem Derici, "Bugün de böyle bir deliliğe uyandım. Beyefendi siz hasta mısınız? 12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadarını görmedim. Size yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız. Vazolar, karakollar abi ne yaşıyorsunuz siz? Gram utanmanız da yok, şu kadar yıldır tanıdığınız Özgür Aras'ı (basın danışmanı) bile arayıp var mı doğruluk payı diye sormuyorsunuz bile. Sevda Hanım'ı da bu muazzam kurgu haberinizle tanımış oldum bu arada merhabalar Sevda Hanım. Size de sabah sabah kolay gelsin bu muazzam haberle" dedi.

Sevda Dedeman ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İREM DERİCİ İLE SEVDA DEDEMAN KAVGA MI ETTİ?

Sevilen şarkıcı İrem Derici, bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartışarak karakolluk olduğu iddiasını yalanladı. Çıkan habere tepki gösteren Derici, "12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadar da görmedim. Yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız" dedi.

Sevda Dedeman