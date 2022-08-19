Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakteriyle hafızalara kazanan Sevda Dalgıç, nikah masasına oturuyor. Hayatını ve kiminle evlendiğini merak eden hayranları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sevda Dalgıç kimdir? Arka Sıradakiler Özge kiminle evleniyor? Sevda Dalgıç kaç yaşında, nereli? Sevda Dalgıç hayatı ve biyografisi nedir?

2007 yılında Hamdi Alkan tarafından yönetilen Arka Sıradakiler isimli dizide 2011 yılına kadar yer almıştır. Bu dizide Özge karakteri ile ekran severler tarafından tanınan güzel oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, Sevda Dalgıç kimdir? Arka Sıradakiler Özge kiminle evleniyor? Sevda Dalgıç kaç yaşında, nereli? Sevda Dalgıç hayatı ve biyografisi nedir?

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

Sevda Dalgıç 2018 yılında Avlu dizisine dahil oldu.

1984 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Sevda Dalgıç burcudur. Boyu 1.71 cm, kilosu ise 53'tür. İstanbul doğumlu oyuncu 2 sene Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. İleri oyunculuk eğitimi ile devam etmiştir.

2007 yılında Hamdi Alkan tarafından yönetilen Arka Sıradakiler isimli dizide 2011 yılına kadar yer almıştır. Bu dizide Özge karakteri ile ekran severler tarafından tanınan güzel oyuncu günümüzde ise Avlu dizisinde Bade karakterini canlandırdı.

OYNADIĞI DİZİLER

Arka Sıradakiler, Öğretmen Kemal, Nizama Adanmış Ruhlar, Tufa – Buluşma ve Avlu.

Bir dönem oyunculuk kariyerini noktaladığını, Alaçatı'da bir mekan işletmeye başladığını açıklayan oyuncu Avlu dizisi ile tekrar oyunculuğa geri dönmüştür. En büyük hobileri, spor, at biniciliği, buz pateni, dans ve basketbol.

SEVDA DALGIÇ KİMİNLE EVLENİYOR?

Uzun zamandır Güvenç Makine Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile aşk yaşayan Seda Dalgıç, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Şimdi düğün hazırlıklarına başlayan çift düğün tarihini açıkladı. Çiftin açıklamasına göre düğün 27 Ağustos'ta Boğaz'da yapılacak.