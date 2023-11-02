Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Sevcan Yaşar, Yalı Çapkını dizisine mi giriyor ve Sevcan Yaşar kimdir merak ediliyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Sevcan Yaşar Yalı Çapkını dizisine mi giriyor? Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında?

Sevcan Yaşar Yalı Çapkını dizisine mi giriyor ve Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını dizisine Sevcan Yaşar dahil oluyor. Sevcan Yaşar Yalı Çapkını dizisine mi giriyor? Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SEVCAN YAŞAR YALI ÇAPKINI DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pelin'in dayısı Şehmuz eşleri ve sağ kolu Cemil'le birlikte geliyor. Dizide Şehmus'un Aysel ve Sinem ismindeki eşlerinden birine Sevcan Yaşar hayat verecek. Başarılı senaristler Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizide Şehmuz'un gelişi hem Korhan'lar hem de Pelin ve annesi için ilginç olayların yaşanmasına neden olacak. Dizinin eski karakterlerinden gazeteci Taylan da diziye geri dönecek.

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de doğdu. Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdürmektedir.