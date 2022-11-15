Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? İşte Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi!
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Kariyeri boyunca pek çok televizyon dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, son olarak Erkenci Kuş dizisindeki Aylin Yüksel karakteri ile tanındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde de rol alan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? İşte Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi!
Sevcan Yaşar kimdir? sorusu merak ediliyor. İsmini sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Sevcan Yaşar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? İşte Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi!
SEVCAN YAŞAR KİMDİR?
Sevcan Yaşar (d. 1990, İzmir), Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdürmektedir.
Filmografi
Kayıp Şehir
Böyle Bitmesin - Sevda
Aramızda Kalsın - Nehir
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran
Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez
Erkenci Kuş - Aylin Yüksel