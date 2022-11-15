Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? İşte Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi!

Kariyeri boyunca pek çok televizyon dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, son olarak Erkenci Kuş dizisindeki Aylin Yüksel karakteri ile tanındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde de rol alan Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? İşte Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi!