Bugün 4 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konuklarından birisi Sevcan Orhan oldu. İzleyiciler, Sevcan Orhan'ın hayatınnı, biyografisini ve kariyerini merak ediliyor. Peki, Sevcan Orhan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, şarkıları nelerdir, evli mi, çocuğu var mı? Sevcan Orhan'ın rol aldığı filmler hangileri? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sevcan Orhan geliyor. Sevcan Orhan bugün Kanal D'deki Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. Peki, Sevcan Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sevcan Orhan'ın hayatı ve biyografisi hakkında detaylar sizlerle...

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan (d. 16 Ağustos 1982, İstanbul), Türk halk müziği sanatçısıdır.

Sevcan Orhan doğum tarihi : 16 Ağustos 1982

Sevcan Orhan kaç yaşında : 40 yaşında

Sevcan Orhan nereli : İstanbul doğumlu

Sevcan Orhan mesleği ne : Müzisyen, Şarkıcı, Sanatçı

Sevcan Orhan küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında evlendiği bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz'dan 2020'de boşanmıştır.

Albümleri

Nenni Bebek (2000)

Bir Türküydü Yaşamak (2003)

Adı Aşk (2008)

Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

Düşten Gerçeğe (2014)

İçimden Geldi Söyledim (2019)

Filmografi ve Programları

Tatlı Dile Güler Yüze

Alişan & Sevcan (2012-2013)

Dillere Destan (2012-2013)

Sevcan'la Lezzet Yolunda (2021) Show TV

Gül Masalı (2022) atv - Zühre

Ödülleri: