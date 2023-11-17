Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sevan Nişanyan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sevan Nişanyan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sevan Nişanyan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevan Nişanyan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sevan Nişanyan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sevan Nişanyan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Sevan Nişanyan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevan Nişanyan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEVAN NAŞİNYAN KİMDİR?

Sevan Bedros Nişanyan 21 Aralık 1956, İstanbul, etimoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türkiye Ermenisi yazar. Geçmişte Agos ve Taraf'ta köşe yazarlığı yapmasının yanında birden fazla seyahat kitabı yazdı. 2004'te, Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü'nü aldı. Nişanyan, 2017 yılında hapisten firar etmesinin ardından Yunanistan'ın Sisam adasında dört yıl boyunca yaşadı. Ekim 2021'de Belgrad üzerinden Sisam adasına dönerken Yunanistan makamları tarafından persona non grata ilan edilerek sınırdışı edildi. Nişanyan 2,5 ay sonra Yunanistan'a döndü. Yunanistan'daki Ermeni Büyükelçiliği, Nişanyan'ın mahkeme kararına göre 15 gün içinde gönüllü olarak Yunanistan'ı terk etmesi gerektiğini belirterek, Ermenistan vatandaşı olduğu için "isterse Ermenistan'a gidebilir" bildiriminde bulundu.

Sevan Bedros Nişanyan, 21 Aralık 1956'da Türk-Ermeni bir ailede doğdu. İlköğrenimini Pangaltı Mıhitaryan Okulunda gördü ve 1968'de, Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen İlkokullararası Bilgi ve Kültür Yarışması'nda üçüncü oldu. Ortaöğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesinde tamamladı. Robert Lisesi için "İçinde bulunup da sevdiğim ilk ve muhtemelen son kurum" demiştir. 1974'te üniversite eğitimi için ABD'ye gitmiş, Yale Üniversitesinde felsefe okumuş ve Columbia Üniversitesinde siyaset bilimi doktorasına kabul edilmiştir. Latin Amerika siyasi partileri hakkındaki doktora tezini tamamlamadan Türkiye'ye dönmüştür.

Türkçeye çevirdiği Grundrisse, yazdığı yüz sayfalık bir önsöz ile 1979'da henüz 23 yaşındayken yayımlandı. Birikim dergisinde ve The New York Times'ta yazıları çıktı.