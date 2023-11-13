Yazar Sevan Nişanyan'ın Atatürk'ün yaşamına yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sevan Nişanyan Atatürk'e ne nedi? Sevan Nişanyan kimdir?

Ermeni yazar Nişanyan sosyal medyada bir canlı yayın programındaTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin haddini aşan sözler sarf etti. Peki, Sevan Nişanyan Atatürk'e ne nedi? Sevan Nişanyan kimdir?

SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?

Sevan Bedros Nişanyan, etimoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türkiye Ermenisi yazar. Geçmişte Agos ve Taraf'ta köşe yazarlığı yapmasının yanında birden fazla seyahat kitabı yazdı. 2004'te, Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü'nü aldı.

Ermeni yazar Nişanyan sosyal medyada bir canlı yayın programındaTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin haddini aşan sözler sarf etti.

Nişanyan'ın sözleri infial yaratırken, tepkisini sosyal medya üzerinden tepki gösteren çok sayıda kullanıcı bu sözleri iftira olarak niteledi ve yazarı protesto etti.