Setur Marinas Tüm Marinalarında Yat Acenteliği Hizmeti Sunuyor

Setur Marinas, yatçılara kolay ve güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecekleri yat acenteliği hizmeti sunmaya başladı. Yurt dışı liman giriş-çıkış işlemleri, seyir izin belgesi yenileme, tekne sahibi değişiklik işlemleri gibi pek çok hizmet, Setur Marinas'ın yat ofislerinde güvenle gerçekleştirilebiliyor.

Yatçıların pek çok işlemi kolayca ve güvenle gerçekleştirebilecekleri yat acenteliği hizmeti, Setur Marinas'ın tüm marinalarında sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, Setur Marinas, yatçılara yeni bir hizmet daha sunmaya başlıyor. 2001 yılında, ilk olarak Setur Marinas Kuşadası'nda başlayan yat acenteliği hizmeti bundan böyle tüm Setur Marinaları'nda sunuluyor.

Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'un "sürekli gelişim" ilkesinden hareketle her alanda yenilikçi fikirlerin peşinden gitmeye, misafirlerine daha iyi hizmet vermenin yollarını aramaya devam eden Setur Marinas, yat acenteliği servisini de bu bakış açısıyla tüm marinalarının hizmet yelpazesine ekledi.

Yat acenteliği hizmeti ilk olarak bundan 22 yıl önce Setur Marinas Kuşadası'nda sunulmaya başlandı. Zaman içinde marina misafirleri için temel bir ihtiyaç haline gelince "koşulsuz müşteri memnuniyeti" vizyonuyla tüm Setur Marinaları'nda verilmesi için gerekli altyapı oluşturularak hayata geçirildi. Setur Marinas, yatçıların her türlü ihtiyacını karşılamak için yat acenteliği hizmetlerini müşterilerine geniş bir yelpazede sunuyor.

Yurt dışı liman giriş-çıkış işlemleri, seyir izin belgesi yenileme, tekne sahibi değişiklik işlemleri, tekne ruhsatı yenileme gibi pek çok hizmet, Setur Marinas'ın yat ofislerinde güvenle gerçekleştirilebiliyor. Yatçıların hayatını kolaylaştıran uygulama sayesinde tekne sahipleri, ihtiyaç duydukları tüm işlemleri teknelerinden çok uzaklaşmadan marinalardaki ofislerde tamamlayabiliyor.