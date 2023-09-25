Setur Marinas, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikasını İkinci Kez Aldı

Setur Marinas, TÜV SÜD tarafından yapılan denetim değerlendirmesi sonucunda, ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası'nı bu yıl ikinci kez aldı. Şirket, müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi gibi konuları değerlendiren ISO 10002 standartlarını yerine getirmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Setur Marinas, TÜV SÜD tarafından yapılan denetim değerlendirmesi sonucunda, ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası'nı bu yıl ikinci kez aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartları, öncelikle geri bildirime açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikayetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesi gibi konuların değerlendirilmesiyle belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinas Genel Müdürü Emre Doruk, müşteri memnuniyeti standartlarını daha da iyileştirmek üzere çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Doruk, "Setur Marinas olarak, tüm operasyonlarımızı müşteri memnuniyetini iyileştirme perspektifiyle yürütüyoruz. Bu çerçevede hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın ISO 10002 Sertifikası ile yeniden taçlandırmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.