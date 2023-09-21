Setur, Hafta Sonu Tatil Önerileri Sunuyor

Setur, yaz mevsiminin sona ermesine ve okulların açılmasına rağmen "tatil bitmedi" diyenlere hafta sonlarını değerlendirmek için yurt içinde ve yurt dışında keyifli zaman geçirebilecekleri tatil önerileri sunuyor.

Setur, yaz mevsiminin sona ermesine ve okulların açılmasına rağmen "tatil bitmedi" diyenlere hafta sonlarını değerlendirmek için yurt içinde ve yurt dışında keyifli zaman geçirebilecekleri tatil önerileri sunuyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur, hafta sonunu unutulmaz kılmak için sonbaharın tüm renklerini taşıyan doğasıyla çok tercih edilen bir rota olan Abant'ta misafirlerini Büyük Abant ve Abant Palace otellerinde ağırlıyor.

Oksijen deposu bir diğer rota olan Sapanca'da ise kışa girmeden kendilerini SPA'da ve doğanın huzur veren atmosferinde şımartmak isteyenler NG Sapanca Wellness & Convention ile Elite World Grand Sapanca Hotel'i tercih ediyor. Sakin ve doğayla baş başa bir ortamda minimal bir yaşamı deneyimlemek isteyenlere ise Hope Sapanca Tiny House öneriliyor.

Bolu'da Gazelle Resort & Spa ile Bolu Koru Hotels Spa & Convention misafirlerini yeşille buluşturuyor. Deniz, nehir ve doğa keyfini bir arada sunan Karadeniz kıyısındaki Ağva'da ise Ağva Dachas Cove House misafirlerini bekliyor. Setur'un, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için önerdiği lokasyonlar gecelik 750 TL'den başlayan fiyatlarıyla giderek artan bir talep görüyor.

Yurt içinde kısa süreli tatilinizi unutulmaz kılacak bir başka seçenek ise termal oteller. Bedeni ve ruhu dinlendiren ve arındıran sauna, termal havuz, SPA gibi hizmetler sunan Türkiye'nin termal bölgelerinde pek çok otel de Setur'un önerileri arasında. Termal oteller her anı keyifli ve dolu dolu tatil olanağı sağlıyor.

Yurt dışı tatili arayanlara yakın mesafede farklı rotalar

Setur'un gelecek dönemde hafta sonlarını yurt dışında kısa turlarla değerlendirmek isteyenler için sunduğu 3 günlük tur seçenekleri de mevcut. Deniz, kum ve güneşe doyamayanlar, kumsalları, masmavi denizi ve ünlü dalış noktalarıyla öne çıkan ve 548 dolardan başlayan vizesiz Sharm El Sheikh turlarını veya 399 dolardan başlayan su sporları, gece hayatı ve upuzun plajları ile Kızıldeniz'in incisi Hurgada turlarını tercih edebilir.

Kendine has mimari dokusu ve doğası ile Belgrad turları, hafta sonunu kültürle iç içe geçirmek isteyenlere 379 dolardan başlayan seçeneklerle sunuluyor. Adriyatik Denizi kıyısında yer alan en eski yerleşim yeri olma unvanına sahip Karadağ'ın Budva kentine yapılacak 3 günlük keyifli bir seyahat ise 499 avrodan başlıyor.

Setur'un hafta sonları için önerdiği Eylül rotalarından bir diğeri ise KKTC. Deniz ve güneşe doyamayanlar ya da SPA olanağından yararlanmak isteyenler için bu rotada gecelik 1.200 TL'den başlayan fiyatlarla pek çok seçenek bulunuyor.

Grand Saphire Otel, Acapulco Resort & Convention & Spa, Chamada Prestige Hotel, Merit Crystal Cove Hotel, Lord's Palace Hotel & Spa, Salamis Bay Conti Resort & Hotel, Concorde Luxury Resort Convention sunulan seçeneklerden sadece bazıları.

Öte yandan, Kıbrıs otellerinde 15.000 TL ve üzeri rezervasyonlarda 600 TL, 20.000 TL ve üzeri rezervasyonlarda ise 750 TL değerinde indirim Setur'da tatilseverleri bekliyor.