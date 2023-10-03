Setur'dan açıklama: Gemi seyahatleri ve yurt dışı tur satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur'un açıkladığı verilere göre, 2023'te gemi seyahatleri ve yurt dışı tur satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı. Setur, müşteri memnuniyetinde üst üste 3. kez turizm sektörü birincisi oldu ve 2023 yılı ilk 9 ay değerlendirmesini paylaştı. Konaklama ve misafir sayısı açısından Akdeniz Bölgesi'nin doluluk oranlarında Ege Bölgesi'ni geçtiği belirtiliyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur'un açıkladığı verilere göre, 2023'te gemi seyahatleri ve yurt dışı tur satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetinde üst üste 3. kez turizm sektörü birincisi olan Setur, 2023 yılı ilk 9 ay değerlendirmesini paylaştı.

Yıl içinde yaşanan gelişmeler neticesinde rezervasyon akışlarında kısa süreli bir durgunluk dönemi yaşansa da sektörün kısa sürede toparlandığı belirtiliyor.

Konaklama ve misafir sayısı açısından Temmuz-Ağustos aylarında istenilen oranlar yakalanırken, sıcak havaların ve süren talebin etkisiyle sezonun uzaması, doluluk oranlarına yansıyor. Yurt içi otellerde Akdeniz Bölgesi'nin doluluk oranlarında Ege Bölgesi'ni geçtiği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, "Setur olarak pandemi sonrası süreç ile birlikte hızlı bir yapılanmaya giderek ürün stratejimizi genişlettik ve daha geniş kitlelere ulaştık. Müşteri deneyimini merkeze alarak operasyonel etkinliğin yanı sıra ürün yönetimi ve pazarlama stratejilerimizi dinamik yöneterek, seyahat trendlerini yakaladık, rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırdık." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı misafir ve tur satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artış

Setur olarak kampanyalarla müşterilerine önemli avantajlar sunduklarını belirten Küçükyılmaz, şunları aktardı:

"Pazardaki yeni trendleri ve rakip firmaları yakından takip ederek dönemsel kampanyalar, erken rezervasyon, son dakika fırsatları, oda başı indirimler, kupon indirimleri gibi avantajlı uygulamalarımız sayesinde pazarlama stratejimizi sürekli geliştiriyoruz. Başarılı performansımızı devam ettirdiğimiz 2023 yılına baktığımızda da yurt içi otel satışlarında geçen sene aynı döneme göre yüzde 20, cruise seyahati satışlarında yüzde 50, yurt dışına yönelik misafir sayısı ve tur sayılarında ise yüzde 100'ün üzerinde bir artış gördük. Hedefleri yakaladığımız yurt dışı tarafında 2024 yılı için pazardaki payımızı artırarak 2023 yılına göre misafir sayısı ve ciroda yüzde 100 büyüme hedefliyoruz."

"2023 yılı hedeflerini tutturacağımızı düşünüyoruz"

Otellerin lokasyonları ve sundukları konsepte göre fiyatlandığını belirten Küçükyılmaz, yüksek sezonda fiyatlar konsept ve yıldıza göre fiyatların kişi başına 1.000 TL'den 10 bin TL'ye kadar değiştiğini belirtti.

Küçükyılmaz, erken rezervasyonların uygun maliyetlerde tatil açısından büyük fırsatlar yarattığını aktararak, "Sene başında deprem felaketi ve sonrasında seçim dönemleri gibi önemli süreçlerden geçtik. Tüm bu etkenleri göz önünde bulundurduğumuzda sektör olarak önemli bir performans sergiledik.

Yurt dışı misafirlerimizin oranları da beklenilen düzeyde devam ediyor. Geçen sene 51 milyon ziyaretçi ile 46.3 milyar dolar turizm geliri elde edilmişti. Bu sene de hedef 60 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar turizm geliri. İlk 9 ayda gördüğümüz rakamlar bu hedefin yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan fiyatların yılda yıla değişim göstermesi, kişilerin tatillerini benzer zamanlarda değerlendirmeleri, popüler tatil destinasyonlara ilginin her geçen sene artması gibi faktörler erken rezervasyonun önemini artırıyor. Erken rezervasyonlara yönelik kampanyalar tüketici nezdinde karşılık buluyor ve bu kampanyalara ilgi büyük oluyor." açıklamasında bulundu.

Yurt dışında tatilcilerin uğrak yeri Avrupa

Setur değerlendirmesine göre yurt dışı turlar açısından salgın sonrası başlayan yükseliş artarak devam ediyor. Yurt dışı turlarda tatilcilerin gözdesi Avrupa olurken İtalya-Fransa-İspanya-Benelux Turları, en çok tercih edilen yurt içi-yurt dışı lokasyonlar ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada Balkan Turları, üçüncü sırada Phuket-Bali-Japonya turlarını kapsayan Uzakdoğu ve dördüncü sırada Sharm El Sheikh-Hurgada-Dubai Turları'nı içeren Mısır-Ortadoğu bulunuyor.

Son yıllarda artan cruise turizminde ise 2023 yılında en çok Yunan Adaları turları tercih ediliyor. Bir başka rağbet gören destinasyon ise Norveç Fiyortları.