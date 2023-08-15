Setur'dan 30 Ağustos tatili için öneriler

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur, tatilini 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasına planlayanlara özel önerilerini paylaştı. Akdeniz ve Ege kıyıları ön plana çıkıyor. Tatilseverler için Kemer bölgesinde sanatçıların sahne alacağı oteller öne çıkıyor. Yurt dışı tatil önerileri arasında Sharm El Sheikh, Hurgada, Budva ve Balkanlar yer alıyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur, tatilini 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasına planlayanlara özel önerilerini paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, tatilini bu dönemde geçirmek isteyenler için Akdeniz ve Ege kıyıları ön plana çıkıyor. Akdeniz'de Alanya, Belek, Kemer, Side, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum ve Çeşme fırsatlarla tatilseverleri bekliyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tüm otellerde yaz fırsatlarının ve özel kampanyaların devam ettiği bu dönemde, özellikle Kemer bölgesi dikkati çekiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve yaz tatilini eğlence ile iç içe geçirmek isteyen tatilseverler için Kemer bölgesinde, çok beğenilen onlarca sanatçının sahne alacağı oteller ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sueno Hotels Deluxe Belek ve Sueno Hotels Beach Side, Ebru Gündeş, Sibel Can ve Altay'ın 30 Ağustos haftasında gerçekleşecek programları ile dikkati çekiyor. Mirage Park Resort, 30 Ağustos günü Murat Boz'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Kirman Hotels'in yaz boyu süren festival konsepti ile hazırladığı program kapsamında ağustos sonu ve eylül aylarında Acro Project ve Suat Ateşdağlı sahne alıyor. Kemer bölgesi yanı sıra Setur'un önerdiği tüm sanatçı programlı otellere "https://www.setur.com.tr/sanatcili-oteller" linkinden ulaşılabiliyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde gecelik konaklama fiyatları ise 1000 TL'den başlıyor. Setur, yurt içi rezervasyonlarda geçerli yüzde 50'ye varan son dakika yaz fırsatlarına ek 2 bin 600 TL'ye varan world puan fırsatlarıyla tatilseverlere kolaylıklar sağlıyor.

Tatilini yurt dışında, vizesiz seyahat imkanı ile geçirmek isteyenler için Setur'un sunduğu öneriler içerisinde ise deniz, kum ve güneşi birleştiren Sharm El Sheikh, Kızıldeniz'in incisi Hurgada, Adriyatik Denizi'nin en gözde tatil beldelerinden Budva bulunuyor.

Ayrıca tatilini kültürle iç içe geçirmek isteyenler için Balkanlar ve Tayland öneriler arasında yer alıyor. Vizesiz seçeneklerin yanı sıra İspanya-Endülüs, İtalya, Paris ve Orta Avrupa rotaları da her zamanki gibi popülerliğini koruyor. Setur'un yurt dışı tatil önerilerinde fiyatlar 499 avrodan başlıyor.

Ayrıca 30 Ağustos'a kadar Setur acentelerinde aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek seçili destinasyonlarda 2 yurt dışı tur rezervasyonu yaptırana ikinci turda ek yüzde 20 indirim fırsatı tatilseverleri bekliyor.

Setur önerileri, kampanyaları ve fırsatları ile ilgili detaylı bilgi "www.setur.com.tr" ve Setur mobil uygulamasında yer alıyor.