Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen filmleri neler? Settar Tanrıöğen filmleri ve TV dizileri neler?
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Netflix'te yayınlanan yeni Türk yapımı Aşıklar Bayramı filmi rol alan Settar Tanrıöğen'in hayatı merak konusu oldu. Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen kaç yaşında? Settar Tanrıöğen filmleri neler? İşte detaylar...
Aşıklar Bayramı filmi 2 Eylül tarihi itibariyle Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Türk yapımı filmin oyuncuları merak konusu oldu. Aşıklar Bayramı'nda rol alan Settar Tanrıöğen'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen filmleri neler? Settar Tanrıöğen filmleri ve TV dizileri neler? Detaylar haberimizde...
Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında Denizli'de dünyaya gelen Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk orta ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. Birçok tiyatro oyunu ve filmde rol alan Settar Tanrıöğen son olarak Netflix'te yayınlanan Aşıklar Bayramı filmiyle adından bahsetmiştir.
- Bomboş (Yakında)
- Kızılcık Şerbeti (2022-) - Abdullah
- Âşıklar Bayramı (2022) - Heves Ali
- Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)
- Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca
- Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri
- Saklı (2015) - Ali
- Baba Candır (2015-2017) - Salih
- Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı
- Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu
- Nergis Hanım (2014) - Ekrem
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan
- İki Kafadar - Chinese Connection (2013)
- Sultan - (2012)
- Babam Sağolsun - (2011) - Ali
- Çınar Ağacı - (2010)
- Çoğunluk - (2010)
- Ayrılık - (2010)
- Gölgeler ve Suretler – (2010) – Cevdet
- Vavien - (2009) - Cemal
- Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal
- Kolay Gelsin (2008) - Settar
- Nokta (2008)
- Ayda (2007) - Macit
- Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca
- Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi
- Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref
- Polis (2006) - Hayri
- Kader (2006) - Bekir'in babası
- 2 Süper Film Birden (2005) - Hakan
- Takva (2005) - Ali Bey
- Ödünç Hayat (2005) - Nusret
- Yazı Tura (2003) - Zeyyat
- Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir
- Alacakaranlık (2003) - Feyzo
- İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz
- Hizma (2002) - Cabbar Ağa
- Güneş Yanıkları (2000) - Akif
- Şarkıcı (2000)
- İkinci Bahar (1998–2000) - Vakkas Resuloğlu
- Yara (1998)
- Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray
- Çiçek Taksi (1996) - Cabbar
- Eşkıya (1996) - Kız Naci
- Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa
- Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför
Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019)
Bir Kış Öyküsü
Yedi Kocalı Hürmüz
Üç Kurşunluk Opera
Bir Demet Tiyatro
Ödüller
22. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Gölgeler ve Suretler & Çoğunluk)
42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Vavien)
43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Çoğunluk)
21. Altın Koza Film Festivali Jüri Özel Ödülü (Yağmur-Kıyamet Çiçeği)
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) (Nergis Hanım)