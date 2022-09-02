Aşıklar Bayramı filmi 2 Eylül tarihi itibariyle Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Türk yapımı filmin oyuncuları merak konusu oldu. Aşıklar Bayramı'nda rol alan Settar Tanrıöğen'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen filmleri neler? Settar Tanrıöğen filmleri ve TV dizileri neler? Detaylar haberimizde...

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında Denizli'de dünyaya gelen Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk orta ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. Birçok tiyatro oyunu ve filmde rol alan Settar Tanrıöğen son olarak Netflix'te yayınlanan Aşıklar Bayramı filmiyle adından bahsetmiştir.

SETTAR TANRIÖĞEN FİLMLERİ NELER?

Bomboş (Yakında)

Kızılcık Şerbeti (2022-) - Abdullah

Âşıklar Bayramı (2022) - Heves Ali

Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)

Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca

Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri

Saklı (2015) - Ali

Baba Candır (2015-2017) - Salih

Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı

Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu

Nergis Hanım (2014) - Ekrem

Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan

İki Kafadar - Chinese Connection (2013)

Sultan - (2012)

Babam Sağolsun - (2011) - Ali

Çınar Ağacı - (2010)

Çoğunluk - (2010)

Ayrılık - (2010)

Gölgeler ve Suretler – (2010) – Cevdet

Vavien - (2009) - Cemal

Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal

Kolay Gelsin (2008) - Settar

Nokta (2008)

Ayda (2007) - Macit

Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca

Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi

Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref

Polis (2006) - Hayri

Kader (2006) - Bekir'in babası

2 Süper Film Birden (2005) - Hakan

Takva (2005) - Ali Bey

Ödünç Hayat (2005) - Nusret

Yazı Tura (2003) - Zeyyat

Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir

Alacakaranlık (2003) - Feyzo

İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz

Hizma (2002) - Cabbar Ağa

Güneş Yanıkları (2000) - Akif

Şarkıcı (2000)

İkinci Bahar (1998–2000) - Vakkas Resuloğlu

Yara (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray

Çiçek Taksi (1996) - Cabbar

Eşkıya (1996) - Kız Naci

Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa

Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019)

Bir Kış Öyküsü

Yedi Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk Opera

Bir Demet Tiyatro

Ödüller

22. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Gölgeler ve Suretler & Çoğunluk)

42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Vavien)

43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Çoğunluk)

21. Altın Koza Film Festivali Jüri Özel Ödülü (Yağmur-Kıyamet Çiçeği)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) (Nergis Hanım)