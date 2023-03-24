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Settar Tanrıöğen hasta mı? (Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey) Settar Tanrıöğen kimdir?

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Kızılcık Şerbet dizisi ile adını tekrar duyuran Settar Tanrıöğen, başarılı oyunculuğu ile olduğu kadar sağlığıyla da merak konusu oluyor. Peki, Settar Tanrıöğen hasta mı? Settar Tanrıöğen kimdir?

Settar Tanrıöğen hasta mi ve Settar Tanrıöğen kimdir soruları Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Settar Tanrıöğen hasta mı? Settar Tanrıöğen kimdir?

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NE?

Settar Tanrıöğen 15 Temmuz 1962 doğumlu Türk sinema ve dizi film oyuncusudur

İlk orta ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.

Sağlık durumu hakkında herhangi bir olumsuz durum yoktur.

Tiyatro oyunları

Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019)

Bir Kış Öyküsü

Yedi Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk Opera

Bir Demet Tiyatro

Filmografi

Çocuk (Yakında)

Bomboş (Yakında)

Kızılcık Şerbeti (2022-günümüz) - Abdullah Ünal

şıklar Bayramı (2022) - Heves Ali

Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)

Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca

Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri

Saklı (2015) - Ali

Baba Candır (2015-2017) - Salih

Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı

Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu

Nergis Hanım (2014) - Ekrem

Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan

İki Kafadar - Chinese Connection (2013)

Sultan - (2012)

Babam Sağolsun - (2011) - Ali

Çınar Ağacı - (2010)

Çoğunluk - (2010)

Ayrılık - (2010)

Gölgeler ve Suretler - (2010) - Cevdet

Vavien - (2009) - Cemal

Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal

Kolay Gelsin (2008) - Settar

Nokta (2008)

Ayda (2007) - Macit

Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca

Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi

Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref

Polis (2006) - Hayri

Kader (2006) - Bekir'in babası

2 Süper Film Birden (2005) - Hakan

Takva (2005) - Ali Bey

Ödünç Hayat (2005) - Nusret

Yazı Tura (2003) - Zeyyat

Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir

Alacakaranlık (2003) - Feyzo

İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz

Hizma (2002) - Cabbar Ağa

Güneş Yanıkları (2000) - Akif

Şarkıcı (2000)

İkinci Bahar (1998-2000) - Vakkas Resuloğlu

Yara (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray

Çiçek Taksi (1996) - Cabbar

Eşkıya (1996) - Kız Naci

Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa

Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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