Settar Tanrıöğen hasta mı? (Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey) Settar Tanrıöğen kimdir?

Kızılcık Şerbet dizisi ile adını tekrar duyuran Settar Tanrıöğen, başarılı oyunculuğu ile olduğu kadar sağlığıyla da merak konusu oluyor. Peki, Settar Tanrıöğen hasta mı? Settar Tanrıöğen kimdir?