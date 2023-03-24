Settar Tanrıöğen hasta mı? (Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey) Settar Tanrıöğen kimdir?
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Kızılcık Şerbet dizisi ile adını tekrar duyuran Settar Tanrıöğen, başarılı oyunculuğu ile olduğu kadar sağlığıyla da merak konusu oluyor. Peki, Settar Tanrıöğen hasta mı? Settar Tanrıöğen kimdir?
Settar Tanrıöğen hasta mi ve Settar Tanrıöğen kimdir soruları Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Settar Tanrıöğen hasta mı? Settar Tanrıöğen kimdir?
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NE?
Settar Tanrıöğen 15 Temmuz 1962 doğumlu Türk sinema ve dizi film oyuncusudur
İlk orta ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.
Sağlık durumu hakkında herhangi bir olumsuz durum yoktur.
Tiyatro oyunları
Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019)
Bir Kış Öyküsü
Yedi Kocalı Hürmüz
Üç Kurşunluk Opera
Bir Demet Tiyatro
Filmografi
Çocuk (Yakında)
Bomboş (Yakında)
Kızılcık Şerbeti (2022-günümüz) - Abdullah Ünal
şıklar Bayramı (2022) - Heves Ali
Doğduğun Ev Kaderindir (2020-2021)
Bir Başkadır (2020) - Ali Sadi Hoca
Kuzgun (2019) - Derviş Cevheri
Saklı (2015) - Ali
Baba Candır (2015-2017) - Salih
Hayalet Dayı (2015) - Hayalet Dayı
Urfalıyım Ezelden (2014) - Mehmet Bozoğlu
Nergis Hanım (2014) - Ekrem
Yağmur: Kıyamet Çiçeği - (2014) Erkan
İki Kafadar - Chinese Connection (2013)
Sultan - (2012)
Babam Sağolsun - (2011) - Ali
Çınar Ağacı - (2010)
Çoğunluk - (2010)
Ayrılık - (2010)
Gölgeler ve Suretler - (2010) - Cevdet
Vavien - (2009) - Cemal
Gece Gündüz - (2008-2009) - Kemal
Kolay Gelsin (2008) - Settar
Nokta (2008)
Ayda (2007) - Macit
Kutsal Damacana (2007) - Üfürükçü hoca
Hayatımın Kadınısın (2006) - Sadi
Karınca Yuvası (2006-2007) - Şeref
Polis (2006) - Hayri
Kader (2006) - Bekir'in babası
2 Süper Film Birden (2005) - Hakan
Takva (2005) - Ali Bey
Ödünç Hayat (2005) - Nusret
Yazı Tura (2003) - Zeyyat
Hadi Uç Bakalım (2003) - Balamir
Alacakaranlık (2003) - Feyzo
İki Oda Bir Sinan (2002) - Ali Cengiz
Hizma (2002) - Cabbar Ağa
Güneş Yanıkları (2000) - Akif
Şarkıcı (2000)
İkinci Bahar (1998-2000) - Vakkas Resuloğlu
Yara (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997) - Saldıray
Çiçek Taksi (1996) - Cabbar
Eşkıya (1996) - Kız Naci
Bir Aşk Uğruna (1994) - Musa
Aziz Ahmet (1994) - Travesti kuaför