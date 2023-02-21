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Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi

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Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi Görüntülerde sokaklardaki moloz yığınları yer aldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, sessizliğe bürünen şehir dron ile görüntülendi.

Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi

Görüntülerde sokaklardaki moloz yığınları yer aldı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, sessizliğe bürünen şehir dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, aynı gün Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremden yara almadan kurtulan vatandaşların bir kısmı şehri boşalttı, geri kalanı ise yakınlarının yardımına koştu. Depremlerin 16. gününde Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sona gelindi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken şehrin sessizliğe bürünen ara sokakları dron ile görüntülendi. Görüntülerde şehirdeki toz bulutu ve sokaklardaki moloz yığınları yer aldı. Şehir merkezi haricinde ara sokakların da depremden büyük ölçüde etkilendiği dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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