Sessiz İstila nedir? Sessiz İstila olayı nedir?

Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmi yayınlayan ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu önceki akşam gözaltına alınmıştı. Peki, Sessiz İstila olayı nedir? Sessiz İstila nedir?

SESSİZ İSTİLA NEDİR?

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu'nun Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

Dünsabah ise Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Karacasu'nun serbest bırakıldığı öğrenildi. Karacasu'nun avukatı, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra teşkilat mensuplarının alkışları ile Karacasu evine uğurlandı.

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