Tefenni Korkuteli yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin ses sisteminin ısınmasından dolayı alev almasıyla çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Burdur'un Tefenni ilçesi Korkuteli karayolu 22'inci kilometresinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve yoldan geçen vatandaşların yangın tüpü ile müdahale ettiği yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ses sisteminin alev almasıyla çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Tefenni Korkuteli yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin ses sisteminin ısınmasından dolayı alev almasıyla çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın Burdur'un Tefenni ilçesi Korkuteli karayolu 22'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tefenni'den Korkuteli istikametine giden Turgay Demirtaş idaresinde ki 07 AJT 630 plakalı Fiat marka kamyonet seyir halindeyken ses sistemine bağlı amfi kısmının aşırı ısınıp koltukları tutuşturmasından dolayı yangın çıktı.

Alevleri gören araç sürücüsü Demirtaş aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve yoldan geçen vatandaşların yangın tüpü ile müdahale ettiği yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.